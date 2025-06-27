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22:12, 27 июня 2025Ценности

Популярная телезвезда показала фигуру в бикини после похудения

Популярная телезвезда Даниэль Армстронг показала фигуру в бикини после похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @daniellearmstrong88

Популярная телезвезда Даниэль Армстронг показала фигуру после похудения на 22 килограмма. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость поделилась видео, на котором примерила бикини с цветочным принтом и юбку с такой же расцветкой. Образ завершили соломенная шляпа и золотое ожерелье. Кроме того, инфлюэнсер надела несколько колец и браслетов, а также бежевые тапки на платформе.

Ранее жена Джастина Бибера снялась без штанов в откровенной позе на фоне слухов о разводе. Манекенщица Хейли Бибер позировала в облегающем белом лонгсливе с глубоким декольте и трусах. Она приняла участие в фотосессии для собственного косметического бренда Rhode.

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