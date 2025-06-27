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13:09, 27 июня 2025Культура

Прилепин допустил тайное возвращение Пугачевой в Россию

Прилепин допустил, что Пугачева могла тайно вернулась в Россию

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Эстрадная певица Алла Пугачева могла тайно вернуться в Россию на постоянной основе. Таким мнением поделился российский писатель, публицист Захар Прилепин, его цитирует aif.ru.

По словам спикера, он не замечает того, что покинувшие РФ артисты «зондируют почву и думают, как бы им вернуться». «Если Пугачева захочет вернуться, она сделает это в любую минуту. Возможно, что она сейчас уже приехала, сидит дома и прекрасно себя чувствует», — отметил писатель.

Прилепин добавил, что артисты, признанные иностранными агентами, и те, которые не получили такой статус, возвращаются в Россию без препятствий. «Все они легко и спокойно возвращаются, работают в IT-сфере, в сфере бизнеса, культуры, снимаются в кино, выступают и так далее», — сказал он.

Ранее Захар Прилепин объяснил правила для артистов, которые покинули страну после начала специальной военной операции, а теперь желают вернуться в Россию.

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