Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:47, 27 июня 2025Силовые структуры

Против последователя «пикап-гуру» Лесли возбудили уголовное дело

СКР: На последователя блогера Лесли завели дело об иных насильственных действиях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

В отношении последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело об «иных насильственных действиях сексуального характера». Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале.

В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Сообщается, что по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяли различные предметы и документы, включая сертификат о прохождении курса Лесли. Уточняется, что подозреваемого доставили в Москву, где следователи столичного Следственного комитета начали его допрос, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что в центре Москвы мужчины хватали их за ягодицы и убегали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Путин ответил на прогнозы Запада о близком крахе России словами «сами скоро сдохнут там»

    В Госдуме назвали заявление Киева об ударах по России «методами фашистов»

    В российском городе после обысков в администрации арестовали бывшего вице-мэра

    МИД Турции заявил о невозможности решить проблемы России и Украины за несколько встреч

    Экс-боец ВСУ объяснил жадностью украинских властей отказ вывозить тела погибших с поля боя

    Стало известно о контакте США с Турцией в день атаки Израиля на Иран

    Небензя раскритиковал «политических карликов Европы»

    В муке из американо-израильских центров распределения гумпомощи нашли наркотик

    Против последователя «пикап-гуру» Лесли возбудили уголовное дело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости