Против последователя «пикап-гуру» Лесли возбудили уголовное дело

СКР: На последователя блогера Лесли завели дело об иных насильственных действиях

В отношении последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело об «иных насильственных действиях сексуального характера». Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале.

В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Сообщается, что по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяли различные предметы и документы, включая сертификат о прохождении курса Лесли. Уточняется, что подозреваемого доставили в Москву, где следователи столичного Следственного комитета начали его допрос, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что в центре Москвы мужчины хватали их за ягодицы и убегали.