Россияне высказались об отношении к Путину

ФОМ: Путину доверяет 81 процент россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяет 81 процент граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно этим же данным, не доверяют главе государства 11 процентов респондентов, еще 8 процентов не определились. Кроме того, 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента, в то время как 8 процентов заявили, что негативно относятся к деятельности главы государства. 10 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 20 по 22 июня в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина с ситуацией в зоне специальной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что успехи российских войск на линии боевого соприкосновения воодушевляют граждан страны.