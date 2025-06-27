Сотрудников банка уличили во взятке в 13 миллионов рублей при выдаче кредита для бизнеса

СК: Бизнесмен заплатил сотрудникам банка 13 млн рублей, чтобы получить кредит

В Челябинске сотрудники задержали бывшего исполнительного директора и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами банка по делу о получении крупной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года фигуранты получили от представителя юрлица в общей сложности 13 миллионов рублей. За эти деньги задержанные помогли открыть кредит в полтора миллиарда рублей для строительства гостиницы: скрыли негативную информацию о юрлице и решали проблемы, возникающие в процессе финансирования банком.

О произошедшем стало известно сотрудникам УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело также возбуждено и в отношении представителя юрлица.

Проведены обыски в домах подозреваемых, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы подмосковных Химок Николай Минаев уехал из России после обвинений в коррупции.