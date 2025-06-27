Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:04, 27 июня 2025Мир

США подписали торговую сделку с Китаем

Трамп заявил, что США подписали торговую сделку с Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон подписал торговую сделку с Китаем. Об этом пишет Reuters.

Американский лидер также сообщил, что в скором времени ожидается подписание сделки с Индией. Кроме того, по словам главы Белого дома, Соединенные Штаты представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке.

Ранее в Китае зафиксировали отправку почти семи миллионов контейнеров как за границу, так и внутри страны. Как следствие, китайские порты столкнулись с рекордной загрузкой за всю историю наблюдений. Причиной этого называют стремление экспортеров как можно быстрее доставить товары в Соединенные Штаты до введения пошлин. Также скачок связан с новостями о торговом перемирии между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

    Рогов оценил итоги саммита НАТО

    Возникший после взрыва на киностудии в Баку пожар попал на видео

    «Спартаку» предложили купить Миранчука

    Депутат Рады раскрыл планы Зеленского против России

    В США предупредили об эскалации конфликта между НАТО и Россией

    США подписали торговую сделку с Китаем

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    Миллионы людей просыпаются с ужасным запахом изо рта. Откуда он берется и можно ли сделать так, чтобы его не было?

    Зеленский попросил продолжить финансирование Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости