Трамп заявил, что США подписали торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон подписал торговую сделку с Китаем. Об этом пишет Reuters.

Американский лидер также сообщил, что в скором времени ожидается подписание сделки с Индией. Кроме того, по словам главы Белого дома, Соединенные Штаты представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке.

Ранее в Китае зафиксировали отправку почти семи миллионов контейнеров как за границу, так и внутри страны. Как следствие, китайские порты столкнулись с рекордной загрузкой за всю историю наблюдений. Причиной этого называют стремление экспортеров как можно быстрее доставить товары в Соединенные Штаты до введения пошлин. Также скачок связан с новостями о торговом перемирии между двумя странами.