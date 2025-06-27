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18:24, 27 июня 2025Путешествия

Сын отправился в горы с отцом, начал видеть несуществующего лягушонка и сорвался со склона

SFGate: 14-летний подросток увидел галлюцинации и сорвался с горы Уитни в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nadia Yong / Shutterstock / Fotodom

Подросток отправился с отцом в поход, увидел галлюцинации и сорвался с горного склона в США. Об этом сообщает новостной сайт SFGate.

14-летний мальчик Зейн Вах 10 июня отправился с отцом-альпинистом Райаном на гору в Калифорнии по сложному маршруту Mountaineer's Route. Пара уже покоряла горы, но на пик Уитни подросток поднимался впервые. Райан Вах был уверен, что сын справится с восхождением, так как тот регулярно участвовал в спортивных соревнованиях по бегу, плаванию и триатлону.

Туристы покорили вершину, но на обратном пути у подростка появились симптомы горной болезни. Он признался отцу, что начал видеть несуществующих снеговиков и лягушонка Кермита из телевизионной программы «Маппет-шоу». Парень также объявил, что они уже несколько раз завершили поход.

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«Он сказал, что не может понять — спит он или нет. Говорил, что это все нереально, будто был в фильме "Начало"», — сообщил SFGate Райан Вах, добавив, что другая группа туристов вызвала помощь, беспокоясь о состоянии мальчика.

В этот момент Зейн напугал отца: он несколько раз подходил к краю горного уступа, объясняя, что идет к их припаркованной машине и за ужином. «Я был так напуган, мне пришлось вытирать слезы. Когда я прижал руки к глазам, он снова ушел. На этот раз он уже оказался в трех метрах от меня и свалился с обрыва», — рассказал Вах.

Мальчик упал на 36 метров вниз по склону. Помимо ушиба головы, он получил незначительные травмы в виде перелома лодыжки, пальца и части таза, однако, по мнению врачей, чудом избежал более тяжелых последствий. Подросток до сих пор находится в медикаментозной коме в детской больнице Sunrise в Лас-Вегасе.

Ранее 41-летний опытный альпинист решил покорить гору Мак-Кинли в США. Во время восхождения двое путешественников из его группы заметили, что он забыл взять страховочный трос.

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