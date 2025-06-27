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12:37, 27 июня 2025Культура

Уехавший из России актер запретил называть его российским артистом

Уехавший из РФ Анатолий Белый потребовал, чтобы его называли израильским актером
Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) потребовал, чтобы его перестали называть российским артистом. Его слова передает StarHit.

«Я хочу, чтобы меня в релизах обозначали "израильский артист". Не "российский". Не "бывший российский". Для меня это важно», — сообщил Белый.

Актер покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) и переехал в Израиль. Он признался, что в этой стране ему сложно найти работу, уже несколько месяцев его не приглашают на кастинги.

По словам Белого, до этого он сам отказывался от ролей стереотипных русских антагонистов, несмотря на уговоры со стороны его агента. «Мне предлагали играть плохого русского. Я имею наглость отказываться», — заявил актер.

Ранее Белый рассказал, что ему пришлось провести несколько ночей в бомбоубежище в Израиле.

Вот это да!
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