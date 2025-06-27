В Белоруссии лидеры ЕАЭС начали встречу в узком составе

В Минске лидеры ЕАЭС начали встречу в узком составе

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали встречу в узком составе в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе проводится во Дворце независимости в Минске. На нем присутствуют хозяин саммита, президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.

Также участие во встрече принимают президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключился к заседанию по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске днем 27 июня. Во Дворце независимости его встретил белорусский коллега Александр Лукашенко. Лидеры обнялись и провели короткий разговор.