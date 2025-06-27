Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 27 июня 2025Бывший СССР

В Белоруссии лидеры ЕАЭС начали встречу в узком составе

В Минске лидеры ЕАЭС начали встречу в узком составе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали встречу в узком составе в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе проводится во Дворце независимости в Минске. На нем присутствуют хозяин саммита, президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.

Также участие во встрече принимают президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключился к заседанию по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске днем 27 июня. Во Дворце независимости его встретил белорусский коллега Александр Лукашенко. Лидеры обнялись и провели короткий разговор.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    Россиянам назвали способ превратить дачу в «золотую жилу»

    Жителям региона России начнут вдвое больше платить за информацию об одном нарушении

    Россиянам раскрыли эффективный способ защитить деньги от мошенников

    ФСБ показала видео задержания врача из Мелитополя за сбор данных о пациентах для Украины

    Прилепин допустил тайное возвращение Пугачевой в Россию

    Россиян начали массово лишать премий

    Появились кадры стычек армянских верующих с силовиками

    Туристы чудом спаслись во время камнепада у водопада и попали на видео

    Определена новая опасность потребления алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости