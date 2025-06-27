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11:23, 27 июня 2025Мир

В Германии назрел партийный бунт из-за России

FT: В СДПГ назревают разногласия из-за перевооружения и отношений с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tilo Strauss / Globallookpress.com

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) назревает внутренний кризис из-за разногласий по курсу на Россию. Об этом сообщает Financial Times.

«Разногласия внутри Социал-демократической партии Германии по вопросам перевооружения и отношений с Россией должны достичь апогея на съезде, который начнется в пятницу», — сказано в сообщении.

Один из авторов партийного манифеста, историк Питер Брандт — сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта — отметил, что в рядах СДПГ по-прежнему силен дух политики разрядки, заложенный его отцом. По его словам, многие в партии считают восприятие российской угрозы преувеличенным.

Financial Times также обращает внимание на то, что усиливающееся напряжение внутри партии может ослабить позиции ее лидера и министра финансов Ларса Клингбайля, а также осложнить принятие важных решений правящей коалицией.

Ранее стало известно, что ряд крупных политиков и СДПГ, где состоит бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступил за переговоры с Россией. Утверждается, что в документе под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание» социал-демократы потребовали немедленного разворота во внешней политике.

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