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16:05, 27 июня 2025Россия

В российском городе начали массово задерживать мигрантов

E1.ru: В Екатеринбурге задержали полсотни граждан Азербайджана
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Екатеринбурге начали массово задерживать мигрантов. Как стало известно порталу Е1.ru, в отделы полиции попали полсотни граждан Азербайджана.

Очевидцы в российском городе отметили, что приезжих хватают и увозят. Один из собеседников Е1.ru предположил, что среди иностранцев ищут человека, подозреваемого в расправе.

В операции задействованы полицейские из главка и следователи, добавил источник издания.

До этого сообщалось, что мигрант, участвовавший в спецоперации, обратился к «Русской общине» за помощью и получил ее.

Мужчина рассказал, что получил ранение на фронте и был представлен к медали «За отвагу». Однако юридически оформить награду он не сумел. К решению его проблемы присоединились активисты. Их усилия не были напрасны — военному выдали медаль.

Вот это да!
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