В российском регионе водитель расстрелял подростка из пистолета

В Краснодарском крае водитель выстрелил в подростка из пистолета

В Краснодарском крае водитель «Волги» стрелял в подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, жители жилого комплекса «Сосновый бор» стали свидетелями этого инцидента. Они рассказали, что сначала два парня общались на повышенных тонах. Один из них был за рулем авто, а другой стоял рядом. Собеседник постарше вытащил пистолет и пригрозил им. Тогда подросток стал убегать, однако водитель совершил выстрел в его сторону.

Ранее в Красноярске на улице Борисевича неизвестный расстрелял автобус с пассажирами.