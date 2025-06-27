Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 27 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе водитель расстрелял подростка из пистолета

В Краснодарском крае водитель выстрелил в подростка из пистолета
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Краснодарском крае водитель «Волги» стрелял в подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, жители жилого комплекса «Сосновый бор» стали свидетелями этого инцидента. Они рассказали, что сначала два парня общались на повышенных тонах. Один из них был за рулем авто, а другой стоял рядом. Собеседник постарше вытащил пистолет и пригрозил им. Тогда подросток стал убегать, однако водитель совершил выстрел в его сторону.

Ранее в Красноярске на улице Борисевича неизвестный расстрелял автобус с пассажирами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские прибирают к рукам». Под контроль России перешло еще одно крупное месторождение лития в Донбассе. Во Франции бьют тревогу

    Посол Германии прибыл в МИД России

    Домохозяйкам перечислили места скопления плесени

    В Москве пенсионерка перепутала педали на Porsche и улетела в кювет

    Попытка нажиться на восстановлении поврежденных под Херсоном дорог привела министра в СИЗО

    Темпы роста мирового спроса на газ оценили

    У звезды «Аншлага» нашли долг перед налоговой

    Лукашенко оценил темпы роста Евразийского экономического союза

    Студент российского вуза угрожал проректору пистолетом и ножом

    Ревву осудили за отказ навещать отца в Донецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости