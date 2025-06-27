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10:27, 27 июня 2025Забота о себе

Врач призвала отказаться от одного популярного на завтрак блюда

Диетолог Квинтас призвала заменить утренний бутерброд с маслом на авокадо
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Анджела Квинтас заявила, что многие люди завтракают хлебом со сливочным маслом. Однако от этого популярного блюда в беседе с изданием El Español она призвала отказаться.

«В сливочном масле содержится миристиновая кислота, которая очень полезна, так как в нашем организме обычно наблюдается ее небольшой дефицит. Несмотря на это, данный продукт является далеко не лучшим источником жира», — пояснила Квинтас.

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По словам врача, полезные жиры содержатся в оливковом масле, грецких орехах и авокадо. Бутерброд стоит заменить на один из этих продуктов, а лучше их чередовать. В утренний прием пищи необходимо включать продукты, богатые веществами, которые поддерживают память, концентрацию и настроение, а полезные жиры как раз и обеспечивают защиту головного мозга, заключила Квинтас.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион перечислила продукты для укрепления волос и ногтей. По ее словам, с этой целью в рацион необходимо добавить говядину и петрушку.

Вот это да!
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