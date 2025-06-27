Захарова шуткой ответила Мерцу о ситуации с вызовом посла

Захарова: Мерцу не перевели информацию о причинах вызова посла ФРГ в МИД России

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу, видимо, не перевели информацию о причинах вызова посла ФРГ в МИД России, поэтому он их не знает. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в Telegram.

Дипломат привела слова Мерца, который признался, что никак не может оценить вызов посла Германии в российский МИД, потому что не знает его причины. Захарова подчеркнула, что причина вызова немецкого дипломата, а именно «третирование» в ФРГ российских журналистов и объявление ответных мер российской стороной, была объявлена еще сутки назад.

«Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», — отметила она.

Ранее посол Германии Александр Ламбсдорф покинул российский МИД сразу после прибытия, поскольку плохо владеет русским языком и ему понадобился переводчик.

