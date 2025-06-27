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15:38, 27 июня 2025Мир

Посол Германии ничего не понял на встрече в МИД России

Посол ФРГ настолько плохо владеет русским языком, что не понял, о чем говорят
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол Германии Александр Ламбсдорф настолько плохо владеет русским языком, что ничего не понял на встрече в МИД России и ушел за переводчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что дипломат вернулся в здание российского внешнеполитического ведомства с переводчиком, дальнейшая встреча пройдет на русском.

Ранее Ламбсдорф прибыл в здание МИД России, где ему объявят об ответных мерах Москвы из-за преследования немецкими властями журналистов из России. Однако немецкий дипломат провел там всего около десяти минут и заявил, что примерно через час вернется обратно с переводчиком.

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