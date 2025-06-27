Посол Германии прибыл в МИД России

Посол Германии Ламбсдорф прибыл в МИД России

Посол Германии Александр Ламбсдорф прибыл в здание Министерства иностранных дел (МИД) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона объявит немецкому дипломату об ответных мерах Москвы из-за преследования властями ФРГ журналистов из России.

Агентство ТАСС сообщило, что посол Германии провел в здании МИД около десяти минут.

Отвечая на вопросы журналистов, Ламбсдорф отметил, что примерно через час вернется обратно. Он объяснил, что пошел «искать переводчика».

27 июня российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Германии в России Александра Ламбсдорфа.

Ранее немецкая полиция отобрала паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять ответные меры за его преследование.