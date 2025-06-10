Немецкая полиция отобрала паспорта у жены и маленькой дочери российского журналиста

Полиция ФРГ отобрала паспорта у семьи журналиста «России сегодня» Феоктистова

Немецкая полиция отобрала паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. Как сообщает РИА Новости, речь идет о его жене и маленькой семилетней дочери.

«В [берлинскую] квартиру, где я жил со своей семьей и где до сих пор проживают жена и семилетняя дочь, пришли полицейские и изъяли паспорта. Под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа», — сказал сам журналист.

Он добавил, что, насколько ему известно, другие его коллеги в такой же ситуации не сталкивались с попытками изъятия документов.

4 июня власти Германии не продлили вид на жительство (ВНЖ) Феоктистова и потребовали, чтобы он покинул страну до 19 августа. В этот момент журналист находился за пределами ФРГ. Свое решение миграционная служба обосновала тем, что сама «Россия сегодня» находятся в санкционных списках Евросоюза, а продление ВНЖ ее сотруднику «навредило бы политическим интересам Германии». Спустя два дня Феоктистов прилетел в Берлин из Москвы, чтобы помочь семье с переездом, однако ему не позволили въехать в страну.

