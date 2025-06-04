Германия обязала российского журналиста покинуть страну

Германия не продлила вид на жительство главе офиса «России сегодня» Феоктистову

Власти ФРГ не продлили вид на жительство главе представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергею Феоктистову. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что земельное миграционное ведомство Германии отклонило запрос Феоктистова на продление вида на жительство и обязало его покинуть страну до 19 августа.

В противном случае, уточняет агентство, российский журналист должен будет выехать из страны в принудительном порядке.

В ноябре 2024 года стало известно, что Германия отказала в виде на жительство другим сотрудникам российских СМИ. Уточнялось, что речь идет о экс-сотруднике «России сегодня» и корреспонденте и операторе Первого канала.

Ранее в ноябре 2024 года МИД Германии прокомментировал сообщения о том, что бюро Первого канала в стране закрыли. Глава ведомства Кристиан Вагнер заявил, что власти ФРГ не делали этого. Он уточнил, что журналисты из России могут продолжать беспрепятственно работать в Германии.