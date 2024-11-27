В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

В МИД Германии заявили, что власти страны не закрывали бюро Первого канала

В МИД Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала в Берлине. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В министерстве заявили, что власти страны не закрывали бюро российского телеканала. Отмечается, что журналисты из России могут и дальше работать на территории ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ высылает двух журналистов немецкой медиагруппы ARD. Как объяснила дипломат, эта мера является ответом на закрытие в ФРГ бюро Первого канала.

Информация о том, что немецкое бюро Первого канала закрывают, появилась ранее 27 ноября. Сотрудник СМИ рассказал, что уведомление о закрытии пришло 26 ноября, решение было мотивировано интересами политики безопасности Германии.