Германия нашла способ избавиться от российских журналистов

Власти Берлина отказали в виде на жительство трем журналистам из России

Власти Берлина отказали в виде на жительство (ВНЖ) трем сотрудникам российских СМИ и одному россиянину, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». Об этом РИА Новости представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы Германии.

Ими оказались гражданин Бразилии — аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly; российская семейная пара, в которой муж является главой немецкого представительства информационного агентства «Россия сегодня»; и бывший сотрудник «России сегодня», уволившийся более полугода назад. Также Берлин сообщил о непродлении ВНЖ корреспонденту и оператору Первого канала.

Ранее МИД ФРГ обещал, что аккредитованные в Германии журналисты могут продолжать работать. Однако Берлин, отказывая в выдаче вида на жительство, фактически обозначает запрет вести трудовую деятельность в Германии, что равнозначно высылке из страны.

27 ноября стало известно, что власти ФРГ намерены закрыть немецкое бюро Первого канала. Как рассказал один из сотрудников канала, уведомление о закрытии было получено 26 ноября, решение мотивировали интересами политики безопасности Германии. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что Москва высылает двух журналистов немецкой медиагруппы ARD. Как объяснила дипломат, эта мера является ответом на закрытие бюро