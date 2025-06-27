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12:46, 27 июня 2025Мир

Посла Германии вызвали в МИД России

МИД РФ вызвал посла ФРГ, чтобы объявить меры за преследование журналистов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

МИД России вызвал посла Германии Александра Ламбсдорфа, чтобы объявить ему об ответных мерах за преследование российских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», — рассказали агентству в министерстве.

10 июня немецкая полиция отобрала паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. Документы изъяли под предлогом, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять ответные меры за преследование Феоктистова.

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