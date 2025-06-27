Посла Германии вызвали в МИД России

МИД РФ вызвал посла ФРГ, чтобы объявить меры за преследование журналистов

МИД России вызвал посла Германии Александра Ламбсдорфа, чтобы объявить ему об ответных мерах за преследование российских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», — рассказали агентству в министерстве.

10 июня немецкая полиция отобрала паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. Документы изъяли под предлогом, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять ответные меры за преследование Феоктистова.