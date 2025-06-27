Звезда «Моей прекрасной няни» высказал отношение к новой версии сериала

Звезда «Моей прекрасной няни» Смолкин заявил, что посмотрит новую версию сериала

Заслуженный артист России Борис Смолкин, известный по роли дворецкого Константина в ситкоме «Моя прекрасная няня», прокомментировал создание современной версии сериала. Его слова приводит «Абзац».

«Я плохо отношусь к ремейкам. Но новый сериал, наверное, посмотрю, чтобы понять, что они там вытворили», — сообщил актер.

Культовый российский сериал нулевых «Моя прекрасная няня» был снят по мотивам американского ситкома «Няня». Главную роль в нем исполнила актриса Анастасия Заворотнюк. Известно, что из-за высоких рейтингов авторы создали на два сезона больше, чем планировали изначально.

Ранее сообщалось, что ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко исполнит главную роль в проекте «Няня Оксана». Сериал расскажет историю девушки из Краснодарского края, которая после расставания с женихом случайно устроилась работать в семью московского вдовца-бизнесмена с тремя детьми. Коллегой Иванченко по съемочной площадке станет звезда фильма «Последний богатырь» Виктор Хориняк.