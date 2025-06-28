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14:31, 28 июня 2025Мир

Назван год начала подготовки операции Израиля против Ирана

The Times: Израиль начал подготовку к операции против Ирана в 2010 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль начал подготовку к операции против Ирана и его ядерных объектов еще в 2010 году. Об этом пишет The Times.

Сообщается, что агенты Моссад через своих лиц в Иране отслеживали развитие на территории страны ядерной программы. У спецслужбы были обширные данные о подземных зданиях, инфраструктуры энергоснабжения, вентиляциях.

The Times также сообщает со ссылкой на израильские спецслужбы, что Иран перешел от «стадии исследований» к разработке ядерного оружия в конце 2024 года.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам и командному составу страны.

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