Путин ответил на прогнозы Запада о близком крахе России словами «сами скоро сдохнут там»

Путин: Запад терпит крах в экономике, но пытается похоронить Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика европейских стран находится на грани, но Запад по-прежнему пытается «хоронить» российскую экономику. Слова российского лидера передает ТАСС.

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там! А нас хоронят, не переставая», — заявил Путин. Он напомнил, что в 2024 году российская экономика выросла на 4,3 процента. В то же время российский лидер добавил, что в 2025 году показатель будет ниже, но это сделано намеренно с целью борьбы с инфляцией. «А в Еврозоне рост 0,9 процента», — добавил политик.

Путин подчеркнул, что в 2024 году зарплаты в России выросли на 9,7 процента, а с начала 2025 года — на 4 процента.

Ранее российский лидер заявил, что игра с Западом в одни ворота закончилась.