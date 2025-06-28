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10:51, 28 июня 2025Ценности

Россияне потратили рекордную сумму на покупку платьев и костюмов для выпускного

Россияне потратили 23,5 млрд рублей на покупку платьев и костюмов для выпускного
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Около 23,5 миллиарда рублей россияне потратили на покупку платьев и костюмов для выпускного вечера в этом году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Например, платье от Dolce&Gabbana московской выпускнице обошлось в 374 тысячи рублей. Этот образ оказался самым дорогим среди женских. Второе место заняло в Московкой области платье за 351 тысячу рублей. И тройку лидеров по стоимости выпускных платьев замкнула выпускница из Петербурга с платьем за 311 тысяч рублей.

Самый дорогой костюмом от Stefano Ricci надел выпускник из Москвы, его стоимость 506 тысяч рублей. Второе место у костюма от Dolce&Gabbana — 365 тысяч рублей. В нем пришел на выпускной подросток из Московской области. На третьем месте снова оказался выпускник из Петербурга с нарядом за 247 тысяч рублей.

Суммарно за весну этого года магазины продали 5,7 миллиона нарядов для девочек на 15 миллиардов рублей и 2,3 миллиона костюмов для парней на 8,5 миллиарда рублей.

Ранее молодежь принялась готовить образы для третьей мировой войны на фоне угрозы ее начала.

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