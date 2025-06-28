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22:20, 28 июня 2025Силовые структуры

Россиянку оштрафовали за призыв «истреблять цыган»

Жительницу Хабаровска оштрафовали на 10 тысяч рублей за призыв истреблять цыган
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жительницу Хабаровска оштрафовали за комментарий с призывом «истреблять цыган». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что в апреле этого года россиянка оставила комментарий под видео с ребенком, сидящем в автомате с игрушками. «В хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек», — говорилось в подписи к ролику.

В комментариях женщина поинтересовалась, «где и когда цыгане работали», а также отметила, что их «истреблять надо, как и бандер». Кроме того, по информации канала, в январе она выступила с аналогичным призывом под постом с избиениями иностранцами россиянина.

Женщину признали виновной в нарушении статьи 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и оштрафовали на десять тысяч рублей.

Ранее мужчина получил штраф за комментарий про теракт в «Крокус Сити Холле» в неофициальном чате одного из факультетов РУДН. Студенты университета написали коллективную жалобу, после которой на пользователя составили административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды.

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