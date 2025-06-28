Стала известна причина отказа США сбрасывать бомбу на ядерный объект в Иране

CNN: США не сбросили бомбу на ядерный объект в Исфахане из-за глубины объекта

США не сбросили бомбу на иранский ядерный объект в Исфахане из-за глубины объекта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии главы Объединенного комитета начальников штабов, генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Дэна Кейна.

Сообщается, что такая оценка прозвучала 26 июня на закрытом брифинге для членов Конгресса США, где присутствовали министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

Американские чиновники считают, что в Исфахане находится около 60 процентов запасов обогащенного урана в Иране.

Утром, 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзе и Исфахане. В атаке использовали крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подводной лодки США, а также стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, вооруженные бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.