Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 28 июня 2025Мир

Стала известна причина отказа США сбрасывать бомбу на ядерный объект в Иране

CNN: США не сбросили бомбу на ядерный объект в Исфахане из-за глубины объекта
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: WANA / Reuters

США не сбросили бомбу на иранский ядерный объект в Исфахане из-за глубины объекта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии главы Объединенного комитета начальников штабов, генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Дэна Кейна.

Сообщается, что такая оценка прозвучала 26 июня на закрытом брифинге для членов Конгресса США, где присутствовали министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

Американские чиновники считают, что в Исфахане находится около 60 процентов запасов обогащенного урана в Иране.

Утром, 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзе и Исфахане. В атаке использовали крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подводной лодки США, а также стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, вооруженные бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три страны Балтии решили выйти из договора о запрете мин

    В Москве задержали курьера телефонных мошенников

    В военных неудачах Ирана увидели сигнал для России

    Йеменские хуситы заявили об успешном ракетном ударе по Израилю

    Южноуральские велосипедисты завоевали медали Кубка России по маунтинбайку

    Пашинян захотел остановить ругань

    Таможенники обнаружили грузовик из Европы с гашишем под видом грушевого пюре

    Последствия потери Украиной месторождения лития в ДНР оценили

    В Крыму назвали условие мира на Украине

    Стала известна причина отказа США сбрасывать бомбу на ядерный объект в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости