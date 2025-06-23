США сбросили на ядерные объекты Ирана самые мощные бомбы в мире. На что они способны?

ВВС США нанесли удар по иранскому ядерному объекту 13-тонной бомбой

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана. Американцы поразили завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в районе города Нетенз и центр ядерных технологий, расположенный возле города Исфахан.

Для удара использовали крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подлодки Военно-морских сил США, и малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Военно-воздушные силы (ВВС) применили отвлекающий маневр: часть группы самолетов, вылетевшей с авиабазы Уайтмен на территории США, отправили на Запад и в Тихий океан. Остальные B-2, которые вооружили бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), поразили цели в Иране.

США впервые применили самую мощную противобункерную бомбу в мире

GBU-57 считается самой крупной в мире противобункерной бомбой. Боеприпас разработали в 2007 году специально для поражения подземных объектов Ирана и Северной Кореи. В 2011 году ВВС заказали восемь бомб и сопутствующее оборудование на сумму 28 миллионов долларов, а в 2012-м Пентагон запросил дополнительные средства на доработку изделия. Модернизированную версию MOP разработали в 2018 году.

Противобункерная корректируемая аиационная бомба GBU-57 весом около 14 тонн Фото: Public Domain / Wikimedia

В 2024-м стало известно, что Вашингтон подготовил проект по расширению завода в штате Оклахома, который производит в том числе GBU-57. Строительство дополнительного объекта позволит увеличить темпы производства до 6-8 бомб в месяц. В ходе ударов по Ирану бомбу впервые применили в боевых условиях.

Бомба GBU-57 может пробить 60 метров грунта

Боеприпас длиной 6,2 метра весит 13 600 килограммов. 2423 килограмма приходится на боевую часть, которая содержит взрывчатые вещества AFX-757 и PBXN-114. Они оптимизированы для контролируемой детонации в ограниченных пространствах. Корпус бомбы изготовлен из высокопрочной стали Eglin, которая позволяет выдерживать сильные нагрузки при проникновении в бетон и грунт. Благодаря узкому относительно длины изделия корпусу (диаметр — 800 миллиметров) GBU-57 может пробить до 60 метров земли или 16 метров бетона. На определенной глубине взрыватель Large Penetrator Smart Fuze (LPSF) обеспечивает подрыв бомбы.

60 метров грунта может пробить GBU-57

GBU-57 оснащена системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации, а корректировку курса бомбы в полете обеспечивают решетчатые стабилизаторы. Считается, что отклонение от цели составляет не более двух метров. GBU-57 остается самым мощным неядерным боеприпасом в арсенале США.

США отрабатывали удар по Ирану в 2015 году

В 2015 году в США провели учебную бомбардировку с использованием GBU-57. Американские ВВС отрабатывали удар по иранскому ядерному объекту. Всего B-2 совершили три полета к ракетному полигону Уайт-Сэндс.

Этот объект выбрали не случайно. Полигон, расположенный в штате Нью-Мексико, окружен горами, которые позволяли имитировать удар по иранскому заводу в скалах.

Эти полеты были, по сути, пробными для атаки на Иран, которую может предпринять президент Барак Обама или его преемник, если дипломатия не сможет помешать Ирану попытаться создать ядерное оружие Майкл Кроули обозреватель журнала Politico

Бомбы Израиля не могут поразить подземные объекты Ирана

В арсенале израильских ВВС нет конвенционального оружия, которым можно поразить самые защищенные объекты на территории Ирана. Так, завод Фордо построен в гранитных породах на глубине около 90 метров.

Одной из самых мощных бомб, которые могут нести израильские самолеты, остается американская GBU-28, принятая на вооружение в 1991 году. Она может пробить около 30 метров грунта или шестиметровый слой бетона. Бомба весом около 2300 килограммов несет почти 300 килограммов взрывчатого вещества. GBU-28 наводится на цель по лазерному лучу.

Американская противобункерная управляемая бомба GBU-28 весом 2,3 тонны Фото: TSGT MICHAEL AMMONS, USAF / Wikimedia

«Хотя GBU-28 является одним из самых мощных видов оружия Израиля и одним из лучших средств для уничтожения бункеров в Америке, эта система просто не может проникнуть на глубину объекта в Фордо», — пишет обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

В МАГАТЭ подтвердили поражение ядерных объектов Ирана

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на территории комплекса в Исфахане повредили несколько зданий и входы в подземные тоннели. Также он подтвердил удары по Фордо и объекту у Нетенза, но не смог оценить нанесенный ущерб.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, в США считают достигнутыми цели по повреждению объекта Фордо.

Все высокоточные боеприпасы, по нашей предварительной оценке, ударили туда, куда мы хотели, и достигли желанного эффекта Пит Хегсет министр обороны США

Вскоре после ударов были опубликованы спутниковые снимки, демонстрирующие последствия американской атаки. В частности, на территории объекта в районе Нетенза можно заметить входное отверстие диаметром примерно 5,5 метра. Считается, что бомба упала над главным залом, в котором находилось большое количество центрифуг для обогащения урана. Также попадания видны на снимках завода Фордо.

Спутниковый снимок комплекса Фордо после удара США Фото: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

По словам президента США Дональда Трампа, этот комплекс был основным объектом операции, поэтому на него сбросили «полный комплект бомб». Считается, что один бомбардировщик B-2 может нести две бомбы GBU-57. Трамп подчеркнул, что все ядерные объекты Ирана уничтожили.