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09:59, 28 июня 2025Мир

В Европе предрекли начало третьей мировой войны в случае вступления Украины в НАТО

Орбан: Принятие Украины в НАТО похоже на поджигание бочки с порохом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Принятие Украины в НАТО похоже на поджигание пороховой бочки. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

По словам политика, принятие Киева в НАТО означало бы войну с Россией и третью мировую войну на следующий же день. Кроме того, линия фронта переместилась бы в самый центр Европы. «Это не дипломатия, это безумие — спички не бросают в пороховую бочку», — подытожил Орбан.

Ранее Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС. Отмечается, что проект о начале переговоров по приему Украины в ЕС поддержали 26 из 27 членов объединения. Евросовет планирует вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей встрече, которая состоится в октябре 2025 года.

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