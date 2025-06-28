В генконсульстве прокомментировали данные о смерти россиянки в Японии

Генконсульство свяжется с полицией по делу о гибели россиянки в японской Осаке

В генеральном консульстве России прокомментировали информацию о смерти гражданки РФ в японской Осаке. Заявление диппредставительства приводит РИА Новости.

В генконсульстве подчеркнули, что не получали данные о смерти россиянки.

«Официальная информация в генеральное консульство России не поступала. Будем связываться с полицией Осаки для выяснения обстоятельств происшествия», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный забил до смерти россиянку в японском городе Осака. Накануне бывший супруг Елены несколько дней безуспешно пытался с ней связаться. В итоге он приехал к ней домой и вызвал скорую помощь и полицию.