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03:57, 28 июня 2025Мир

В генконсульстве прокомментировали данные о смерти россиянки в Японии

Генконсульство свяжется с полицией по делу о гибели россиянки в японской Осаке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В генеральном консульстве России прокомментировали информацию о смерти гражданки РФ в японской Осаке. Заявление диппредставительства приводит РИА Новости.

В генконсульстве подчеркнули, что не получали данные о смерти россиянки.

«Официальная информация в генеральное консульство России не поступала. Будем связываться с полицией Осаки для выяснения обстоятельств происшествия», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный забил до смерти россиянку в японском городе Осака. Накануне бывший супруг Елены несколько дней безуспешно пытался с ней связаться. В итоге он приехал к ней домой и вызвал скорую помощь и полицию.

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