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03:49, 28 июня 2025Мир

Россиянку забили до смерти в японском городе

50-летнюю россиянку забили до смерти в японском городе Осака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Неизвестный забил до смерти россиянку в японском городе Осака, сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 50-летняя гражданка России Елена Ито пришла в жилой комплекс Симодера 2 в районе Нанива-ку, где она снимает комнату на 8 этаже. Она лежала на своей кровати без сознания, на лице были видны следы от побоев, а изо рта шла кровь. На теле также виднелись множество синяков.

Накануне бывший супруг Елены несколько дней безуспешно пытался с ней связаться. В итоге он приехал к ней домой и вызвал скорую помощь и полицию.

Врачи, прибывшие на место, зафиксировали смерть. В квартире не было обнаружено признаков насильственной борьбы. Вскрытие будет проведено в ближайшее время для установления точной причины смерти. Полиция префектуры Осака расследует убийство.

Ранее в Мурино был задержан 46-летний иностранец, до смерти забивший 45-летнюю возлюбленную. Мужчина напал на пострадавшую с кулаками и избил. Женщина получила серьезные травмы. Она была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее инсульт, субарахноидальное кровоизлияние и желудочное кровотечение. Спасти ее не удалось.

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