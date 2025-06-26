Иностранец до смерти забил россиянку

В Мурино задержан иностранец, до смерти забивший возлюбленную

В Мурино задержан 46-летний иностранец, до смерти забивший 45-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть»).

По данным канала, в ночь на среду мужчина напал на пострадавшую с кулаками и избил. Женщина получила серьезные травмы. Она была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее инсульт, субарахноидальное кровоизлияние и желудочное кровотечение. Спасти ее не удалось.

В сентябре 2024 года жительница Волгодонска заглянула в гости к своему другу детства, однако тот был не рад ее визиту. Он торопился выпроводить надоедливую подругу и в какой-то момент проявил агрессию. В подъезде он схватил девушку и запихнул ее в мусоропровод. Пролетев шесть этажей, та получила перелом лодыжки, вывих, многочисленные ссадины и травмы.