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10:40, 26 июня 2025Силовые структуры

Иностранец до смерти забил россиянку

В Мурино задержан иностранец, до смерти забивший возлюбленную
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Мурино задержан 46-летний иностранец, до смерти забивший 45-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть»).

По данным канала, в ночь на среду мужчина напал на пострадавшую с кулаками и избил. Женщина получила серьезные травмы. Она была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее инсульт, субарахноидальное кровоизлияние и желудочное кровотечение. Спасти ее не удалось.

В сентябре 2024 года жительница Волгодонска заглянула в гости к своему другу детства, однако тот был не рад ее визиту. Он торопился выпроводить надоедливую подругу и в какой-то момент проявил агрессию. В подъезде он схватил девушку и запихнул ее в мусоропровод. Пролетев шесть этажей, та получила перелом лодыжки, вывих, многочисленные ссадины и травмы.

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