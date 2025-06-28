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09:54, 28 июня 2025Бывший СССР

В Киеве пригрозили покупателям российской нефти

Сибига: Украина введет санкции против стран, покупающих много российской нефти
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украина намерена ввести санкции против стран, покупающих много российской нефти. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводит в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, (...) которые больше всего потребляют российской нефти», — рассказал он.

По словам министра, Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении российских торговых партнеров. По его словам, нефть, газ и другие энергопродукты все еще поступают на европейские рынки и приносят России существенные доходы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал серьезно ужесточить санкции против России. Он также обвинил Китай, Бразилию и Индию в том, что они продолжают сотрудничать с Россией в экономической сфере.

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