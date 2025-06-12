Зеленский призвал ужесточить санкции против России

Президент Украины Зеленский: Необходимо сократить нефтяные доходы России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал серьезно ужесточить санкции против России, чтобы склонить ее к миру. Речь украинского лидера опубликована в его официальном Telegram-канале.

По словам Зеленского, Россию нельзя заставить подписать мирное соглашение уговорами. Для прекращения огня, как заявляет президент Украины, необходимо значительно сократить ее нефтяные доходы. «Если российская нефть будет продаваться не дороже 30 долларов за баррель, то Москва вдруг зазвучит миролюбиво, — объяснил он. — Мы должны перекрыть все лазейки, которые позволяют финансировать российский федеральный бюджет».

Зеленский обвинил Китай, Бразилию и Индию в том, что они продолжают сотрудничать с Россией в сфере экономики. Он считает, что это мешает остановить происходящий военный конфликт.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал президента США Дональда Трампа единственным мировым лидером, который способен разрешить конфликт России и Украины. Он отметил, что у главы Белого дома есть необходимый «рычаг давления» на Россию.