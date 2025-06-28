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12:52, 28 июня 2025Россия

В Крыму назвали условие мира на Украине

Константинов: Для мира на Украине нужна компромиссная формула
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Для достижения мира на Украине нужна компромиссная формула, а украинские власти находятся не в том положении, чтобы торговаться. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Для мира на Украине нужна компромиссная формула, и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться. То, что сегодня выглядит привлекательно для России, завтра может стать уже пройденным этапом, как это было со стамбульскими соглашениями. И наоборот, если речь идет об Украине», — сказал он.

Константинов подчеркнул, что Москва осторожно подходит ко всем сделкам по урегулированию конфликта на Украине и не даст себя обмануть.

Ранее глава республиканского парламента обвинил в помехах заключению мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта «исторических врагов России». Он подчеркнул, что представители западных стран не ограничены во времени, так как бои идут на территории Украины.

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