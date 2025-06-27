В Крыму назвали препятствие для заключения мира на Украине

Константинов заявил, что заключению мира на Украине мешают исторические враги РФ

Заключению мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта мешают «исторические враги России». Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы. А немцы с французами тешат себя надеждой отомстить России», — высказался политик.

По его словам, с учетом того, что военный конфликт идет на территории Украины, представители западных стран не ограничены во времени, и болевой порог у них практически отсутствует.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира, поскольку боится уголовной ответственности. Депутат Александр Дубинский добавил, что военные действия гарантируют Зеленскому безопасность, поэтому он любыми способами пытается отсрочить их завершение.