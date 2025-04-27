Депутат Дубинский: Зеленский не хочет мира из-за уголовной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется заключению мира, поскольку боится уголовной ответственности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Все почему-то забывают о такой причине нежелания Зеленского заканчивать войну, как животный страх из-за того, что он палач», — написал Дубинский.

По его словам, речь идет о конкретных людях, которых убрали по указанию Зеленского. Дубинский отметил, что обобщенные жертвы среди населения являются для президента Украины лишь статистикой. Депутат добавил, что военные действия гарантируют Зеленскому безопасность, поэтому он любыми способами пытается отсрочить их завершение.

Ранее в Раде возмутились поведением Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска. По словам Дубинского, президент Украины увидел в похоронах понтифика возможность продвижения собственных интересов.