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01:22, 27 апреля 2025Бывший СССР

В Раде возмутились поведением Зеленского на похоронах Папы Римского

Депутат Дубинский: Зеленский использовал похороны Папы Римского в своих целях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский увидел в похоронах Папы Римского Франциска возможность продвижения собственных интересов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность. И Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска», — написал политик.

26 апреля Зеленский приехал Рим для прощания с понтификом. При этом он нарушил принятые нормы этикета, появившись на похоронах в черном камуфляже вместо брючного костюма.

Перед церемонией прощания с Папой Римским украинский лидер побеседовал с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе встречи главы государств обсудили обширный спектр вопросов, включая возможность полного и безусловного прекращения огня.

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