В России задумали увеличить выплаты на ипотеку для многодетных семей

Аксаков: Выплаты на ипотеку для многодетных семей могут вырасти до 900 тыс. руб.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России могут поднять вдвое. Его слова приводит РИА Новости.

Аксаков назвал инициативу неплохой поддержкой и подчеркнул, что еще есть вопросы для обсуждения.

«Сейчас сумму на возмещение стоимости жилья увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей», — сказал он.

Ранее многодетным семьям в Госдуме предложили бесплатно выделять землю. До этого президент России Владимир Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока до миллиона рублей.

