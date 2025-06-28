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07:16, 28 июня 2025Экономика

В России задумали увеличить выплаты на ипотеку для многодетных семей

Аксаков: Выплаты на ипотеку для многодетных семей могут вырасти до 900 тыс. руб.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России могут поднять вдвое. Его слова приводит РИА Новости.

Аксаков назвал инициативу неплохой поддержкой и подчеркнул, что еще есть вопросы для обсуждения.

«Сейчас сумму на возмещение стоимости жилья увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей», — сказал он.

Ранее многодетным семьям в Госдуме предложили бесплатно выделять землю. До этого президент России Владимир Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока до миллиона рублей.

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