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13:08, 7 октября 2024Экономика

В Госдуме предложили бесплатно выделять землю одной категории россиян

В Госдуме предложили бесплатно выделать землю многодетным семьям

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям. Проект предполагает отсутствие каких-либо условий, сообщает «Российская газета».

Сейчас многодетные семьи могут получить бесплатно землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности. При этом условия предоставления участка отличаются в зависимости от региона. К примеру, в некоторых случаях семья должна состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях. Авторы законопроекта отметили, что это нечестно по отношению к малоимущим семьям, которые уже имеют жилье.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока до миллиона рублей.

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      Александра Качан
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