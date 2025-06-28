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08:20, 28 июня 2025Мир

Турецкий политолог заявил о поражении Запада на Украине

Политолог Озер: Запад проиграл на Украине, но не в состоянии признать это
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, важным признаком того, что эти переговоры продвигаются, можно назвать обмен пленными. Он добавил, что заключительный этап мирных переговоров по Украине, вероятно, пройдет в Турции в самое ближайшее время. По мнению эксперта, одним из важных пунктов будущего соглашения станет отмена санкций в отношении России.

«Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — подчеркнул Озер.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украина под натиском российских войск падет в течение нескольких месяцев.

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