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10:36, 28 июня 2025Силовые структуры

Заслуженного тренера России по дзюдо задержали из-за домогательств к семикласснице

Заслуженного тренера по дзюдо задержали в Тюмени из-за внимания к семикласснице
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: weakiva / Shutterstock / Fotodom  

Мастера спорта и заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова задержали в Тюмени из-за подозрений в домогательствах к школьнице. Как узнал Shot, на него пожаловалась одна из семиклассниц.

По словам 13-летней школьницы, тренер приставал прямо в спортивном зале, предлагал выпить алкогольные напитки и пытался дать денег. Семиклассница рассказала о внимании учителя родителям.

Как уточняет канал, Давыдов — отец троих дочерей и в течение 20 лет тренировал детей. В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении дела по статье насильственных действиях сексуального характера.

Ранее стало известно, что в Нижневартовске мужчина приставал к школьнице и был избит прохожими. После горожане вызвали сотрудников полиции. Задержанный вел себя неадекватно. Прохожие допустили, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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