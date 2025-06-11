Россиянин приставал на улице к школьнице и поплатился

В Нижневартовске мужчина приставал к школьнице и был избит прохожими

В Нижневартовске мужчина приставал к школьнице и поплатился — из-за своих действий россиянин был избит прохожими. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

По данным издания, россиянин увязался за несовершеннолетней на площади Нефтяников. Свидетели инцидента утверждают, что вмешались для защиты девушки, и применили силу в отношении нарушителя.

После горожане вызвали сотрудников полиции. Задержанный вел себя неадекватно. Прохожие допустили, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

До этого сообщалось, что в Уфе будут судить мужчину, напавшего на школьниц и полицейского.

Уточнялось, что в подъезде одного из домов россиянин заметил выходившую из квартиры школьницу. Злоумышленник толкнул ее обратно и проник в жилище, где находились две ее подруги. Когда несовершеннолетние попробовали прогнать незнакомца, тот сильно избил их.