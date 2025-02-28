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12:04, 28 февраля 2025Силовые структуры

Напавший на школьниц россиянин пойдет под суд

В Уфе будут судить мужчину, напавшего на школьниц и полицейского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Уфе суд рассмотрит дело мужчины, напавшего на школьниц и полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану Евгений Каневский.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), 213 («Хулиганство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным следствия, 17 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из домов Уфы мужчина заметил выходившую из квартиры школьницу. Злоумышленник толкнул ее обратно и проник в жилище, где находились две ее подруги. Когда несовершеннолетние попробовали прогнать мужчину, тот сильно избил их.

На крик школьницы сбежались соседи, после чего злоумышленник сбежал с места происшествия. Полицейским удалось установить его личность. При задержании он оказал силовикам сопротивление.

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