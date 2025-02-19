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13:10, 19 февраля 2025Силовые структуры

Напавшего на школьниц россиянина отправили в СИЗО

В Уфе отправили в СИЗО напавшего на школьниц и полицейского мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Республике Башкортостан суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте россиянина по делу о нарушение неприкосновенности жилища, хулиганстве и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении следственного комитета России (СКР).

По решению суда, обвиняемого на два месяца отправили в СИЗО.

17 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из домов Уфы мужчина заметил выходившую из квартиры школьницу. Злоумышленник толкнул ее обратно и проник в жилище, где находились две ее подруги. Когда несовершеннолетние попробовали прогнуть мужчину, тот сильно избил их.

На крик школьницы сбежались соседи, после чего злоумышленник сбежал с места происшествия. Полицейским удалось установить его личность. При задержании хулиган оказал силовикам яростное сопротивление.

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