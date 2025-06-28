Зеленского призвали прекратить разговаривать только с собой

Журналист Боуз посоветовал Зеленскому прекратить разговаривать только с собой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекратить разговаривать только с собой, к этому призвал западный журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Перестаньте разговаривать сами с собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе», — написал журналист.

Боуз порекомендовал Зеленскому действовать в интересах того образования, которое осталось от Украины.

Таким образом журналист отреагировал на вечернее обращение президента Украины, в котором тот заявил о значительном усилении санкций против России.