Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 29 июня 2025Россия

Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ

Замкомандира Зайцев: Подбитый броневик помог бойцам ВС России отразить атаку ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский броневик Maxx Pro, подорвавшийся на мине на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины, помог бойцам Вооруженных сил (ВС) России отразить контратаки противника на поселок Новониколаевка. Об этом рассказал замкомандира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады российской группировки войск «Центр» Сергей Зайцев, пишет РИА Новости.

По словам военного, благодаря работе инженеров, все подступы к Новониколаевке и лесополосам, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для передвижения, были заминированы. В результате на них подорвались четыре единицы техники, включая Maxx Pro, который перевернулся. Также был уничтожен мост северо-восточнее населенного пункта — в районе села Удачное, откуда украинские войска пытались нарастить силы.

Зайцев пояснил, что ВСУ постоянно контратаковали, используя прилегавшую к Новониколаевке лесополосу. «Противник туда выкатывал [бронемашину пехоты] Bradley, выкатывал танк. После чего мы поставили в "зубах дракона" мины. И первая Maxx Pro легла на бок там. Дорогу в [российском] минном [заграждении] перегородили — сквозь "зубы" свои они проехать не могут, а между ними лежит их же подбитая техника», — рассказал он.

Ранее Минобороны сообщало, что Новониколаевка перешла под контроль России. 19 июня населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ

    В «Динамо» рассказали о поступающих от экстрасенсов предложениях

    Россиян предупредили о связанной с водоемами опасной привычке

    В Госдуме высказались о ситуации между Азербайджаном и Россией

    В Рязанской области обнаружили редчайшее растение

    В Турции указали на неожиданные потери Израиля в конфликте с Ираном

    В Кремле рассказали о реакции армян России на события в Армении

    10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за разбитую дверь

    В Кремле высказались о продолжении поставок оружия США Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости