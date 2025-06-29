Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ

Замкомандира Зайцев: Подбитый броневик помог бойцам ВС России отразить атаку ВСУ

Американский броневик Maxx Pro, подорвавшийся на мине на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины, помог бойцам Вооруженных сил (ВС) России отразить контратаки противника на поселок Новониколаевка. Об этом рассказал замкомандира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады российской группировки войск «Центр» Сергей Зайцев, пишет РИА Новости.

По словам военного, благодаря работе инженеров, все подступы к Новониколаевке и лесополосам, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для передвижения, были заминированы. В результате на них подорвались четыре единицы техники, включая Maxx Pro, который перевернулся. Также был уничтожен мост северо-восточнее населенного пункта — в районе села Удачное, откуда украинские войска пытались нарастить силы.

Зайцев пояснил, что ВСУ постоянно контратаковали, используя прилегавшую к Новониколаевке лесополосу. «Противник туда выкатывал [бронемашину пехоты] Bradley, выкатывал танк. После чего мы поставили в "зубах дракона" мины. И первая Maxx Pro легла на бок там. Дорогу в [российском] минном [заграждении] перегородили — сквозь "зубы" свои они проехать не могут, а между ними лежит их же подбитая техника», — рассказал он.

Ранее Минобороны сообщало, что Новониколаевка перешла под контроль России. 19 июня населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск.