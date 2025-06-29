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18:06, 29 июня 2025Бывший СССР

Беженец из Авдеевки потерял глаз из-за избивших его за русский язык бойцов ВСУ

Беженец из Авдеевки Колосов рассказал об избивших его за русский язык бойцах ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Francisco Seco / AP

Беженец из Авдеевки Виталий Колосов рассказал, что подвергся избиениям бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за использования русского языка. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Колосова, из-за активных боевых действий он был вынужден эвакуироваться в село Малиновка. «Прожив там несколько лет, подвергся жестокому избиению со стороны ВСУ. В результате потерял один глаз. По причине того, что я говорю на русском языке», — рассказал он.

Вернувшись домой беженец обнаружил, что украинские военные разграбили его дом. В результате он понял, что не может там жить и решил опять уехать в Малиновку.

Ранее стало известно, что мобилизованных в ВСУ избивают за использование русского языка. Как выяснилось, жесткие санкции дисциплинарного характера, включая меры «физического воздействия», были применены после организованной командованием языковой проверки в 28-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

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