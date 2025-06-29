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12:18, 29 июня 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины пожаловался на «кнуты» для Киева

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Все кнуты доставались Киеву, а пряники — Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговоров с Россией пожаловался, что все кнуты доставались Киеву, а пряники — Москве. С соответствующим утверждением он выступил в интервью Fox News.

«Все кнуты достались Украине, а все пряники — России. На протяжении столетий в истории дипломатии это никогда не срабатывало», — отметил экс-министр.

По словам Кулебы, для урегулирования украинского конфликта необходимо «найти правильный баланс кнута и пряника для каждой стороны». Он также похвалил президента США Дональда Трампа за готовность к быстрым и решительным действиям в вопросе переговоров.

Ранее Турция выразила готовность принять следующий раунд переговоров России и Украины. По словам главы МИД страны Хакана Фидана, сейчас завершается реализация договоренностей об обмене пленными и телами военнослужащих.

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