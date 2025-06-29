Экс-глава МИД Украины Кулеба: Все кнуты доставались Киеву, а пряники — Москве

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на фоне переговоров с Россией пожаловался, что все кнуты доставались Киеву, а пряники — Москве. С соответствующим утверждением он выступил в интервью Fox News.

«Все кнуты достались Украине, а все пряники — России. На протяжении столетий в истории дипломатии это никогда не срабатывало», — отметил экс-министр.

По словам Кулебы, для урегулирования украинского конфликта необходимо «найти правильный баланс кнута и пряника для каждой стороны». Он также похвалил президента США Дональда Трампа за готовность к быстрым и решительным действиям в вопросе переговоров.

Ранее Турция выразила готовность принять следующий раунд переговоров России и Украины. По словам главы МИД страны Хакана Фидана, сейчас завершается реализация договоренностей об обмене пленными и телами военнослужащих.