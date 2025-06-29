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05:30, 29 июня 2025Бывший СССР

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о заградотрядах ВСУ

Алаудинов: ВСУ выставляют заградотряды за спинами насильно мобилизованных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать заградотряды на сумском направлении. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.

По его словам, противник все чаше бросает в бой насильно мобилизованных украинцев, а заградотряды не позволяют им отступать или сдаться в плен. «На данный момент я бы не сказал, что нам противостоят какие-то серьезные спецподразделения», — сказал он, добавив, что «Ахмат» наоборот, выискивает спецподразделения ВСУ с боевым опытом и максимально уничтожает их.

Ранее пленный боец 12 батальона нацгвардии Украины (НГУ) Назар Воличенко сообщил, что отступающих солдат ВСУ расстреливали иностранные наемники. «Двое их было, иностранцы. Британец какой-то и еще. Слышал по рации, что назад идти смысла нет, потому что они будут отстреливать нас. Поэтому решили сдаться», — сказал он.

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